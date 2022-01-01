Точно в Райф? Райффайзен максимум 8,5% на депозит пропонує...
Якщо все ж про Раду (Рада-банк) поки думаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лип, 2022 07:25
Точно в Райф? Райффайзен максимум 8,5% на депозит пропонує...
Якщо все ж про Раду (Рада-банк) поки думаю
Додано: Нед 10 лип, 2022 07:27
Думаю, в понеділок сходити у відділення РВС на Саксаганського - якщо там дійсно "карткове паломництво підозрілих осіб", то розглядатиму інші варіанти
Додано: Нед 10 лип, 2022 07:32
Re: РВС Банк
Просто не стало метадона с харьковского завода.Перейдут на бупренорфин с одесского))
Додано: Нед 10 лип, 2022 09:34
Хочете сказати, що наріки приходили в РВС на Прорізну за дозою вартістю 500 грн, а картки лише для прикриття?!
Додано: Нед 10 лип, 2022 10:02
Re: РВС Банк
Додано: Нед 10 лип, 2022 11:10
Re: РВС Банк
как вы это физически представляете? в целом можете конечно с утра подьехать, занять очередь в стаде крутил желающих оформить карту и вернутся в машину ожидать. в такое перспективное место вполне может неожиданно явится наряд полиции с работником военкомата, нужно быть бдительным
Додано: Нед 10 лип, 2022 11:50
wtf
Завтра в районі обіду сходжу нав віділення на Саксаганського - якщо там такий же треш, буду шукати інший банк. Щодо військкоматівських - на них можна нарватися будь-де, від ринку, до церкви, всюди де є скупчення людей чоловічої статі. Недавно промайнуло в мережі відео, як намагалися вручити повістки відпочивальникам в наметах Коротше кажучи, "больше двух нє собірацца"
Додано: Нед 10 лип, 2022 14:43
Додано: Нед 10 лип, 2022 15:48
Додано: Пон 11 лип, 2022 15:12
Був сьогодні близько 14 у відділенні РВС на Саксаганського. Обід у них, як я зрозумів, плаваючий, але саме в цей час обідали працівники індивідуального бізнесу. Вдалось отримати роздруківку з тарифами та на ходу з'ясувати деякі важливі нюанси.
На 3 місяці дають 20,5%річних, на 1місяць - 18,5%. По закінченню строку депо - 0,5% відн арахованих депозитів переказують ЗСУ. Я перепитав - саме0,5% від нарахованих відсотків, а не від тіла депо - отримав ствердну відповідь. Відкривають іменну безкоштовну картку, на яку перераховують відсотки, а після завершення строку вкладу - і тіло депо також. Тарифи на зняття з цієї картки не уточнював.
Перед входом у відділення (на диванах черга з 4 клієнтів: сімейна пара 50+ років, та хлопець і дівчина (30-35р), але вони окремо. На вигляд - усі нормальні люди без ознак нарко, -ігро чи вплютообмінної залежностей.
Обмінка в обід працювала, але курси не цікаві.
Востаннє редагувалось asteriks в Пон 11 лип, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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