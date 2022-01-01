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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 07:25

  ScaryBee написав:
  asteriks написав:
  greenozon написав:або Альянс, теж має 20%


Роки півтора тому Альянс звинувачували у фінансуванні ОРДЛО через платіжну систему Глобалмані...
Нічим та історія не закінчилася, але справу з ними мати не хочеться...

тоді в Райф


Точно в Райф? Райффайзен максимум 8,5% на депозит пропонує...
Якщо все ж про Раду (Рада-банк) поки думаю
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 07:27

Думаю, в понеділок сходити у відділення РВС на Саксаганського - якщо там дійсно "карткове паломництво підозрілих осіб", то розглядатиму інші варіанти
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 07:32

Re: РВС Банк

  ScaryBee написав:ці паломники нагадали - наріків, які ходили за медом в ліцензовану аптеку на початку великої війни. Це стадо треба було бачити Там ще їх трохи ТрО ганяло) Була така аптека поруч з домом, потім вони кудись зникли.
Просто не стало метадона с харьковского завода.Перейдут на бупренорфин с одесского))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 09:34

  Мизантрóп написав:
  ScaryBee написав:ці паломники нагадали - наріків, які ходили за медом в ліцензовану аптеку на початку великої війни. Це стадо треба було бачити Там ще їх трохи ТрО ганяло) Була така аптека поруч з домом, потім вони кудись зникли.
Просто не стало метадона с харьковского завода.Перейдут на бупренорфин с одесского))


Хочете сказати, що наріки приходили в РВС на Прорізну за дозою вартістю 500 грн, а картки лише для прикриття?!
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 10:02

Re: РВС Банк

asteriks написав:Хочете сказати, що наріки приходили в РВС на Прорізну за дозою вартістю 500 грн, а картки лише для прикриття?!

Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 11:10

Re: РВС Банк

  asteriks написав:вкластись сюди на 3 місяці

как вы это физически представляете? в целом можете конечно с утра подьехать, занять очередь в стаде крутил желающих оформить карту и вернутся в машину ожидать. в такое перспективное место вполне может неожиданно явится наряд полиции с работником военкомата, нужно быть бдительным
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 11:50

wtf

Завтра в районі обіду сходжу нав віділення на Саксаганського - якщо там такий же треш, буду шукати інший банк. Щодо військкоматівських - на них можна нарватися будь-де, від ринку, до церкви, всюди де є скупчення людей чоловічої статі. Недавно промайнуло в мережі відео, як намагалися вручити повістки відпочивальникам в наметах Коротше кажучи, "больше двух нє собірацца"
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 14:43

  asteriks написав:Думаю, в понеділок сходити у відділення РВС на Саксаганського - якщо там дійсно "карткове паломництво підозрілих осіб", то розглядатиму інші варіанти

По результатах відпишіться, будь ласка. Цікаво, яким медом там помазано. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 15:48

  darmet написав:
  asteriks написав:Думаю, в понеділок сходити у відділення РВС на Саксаганського - якщо там дійсно "карткове паломництво підозрілих осіб", то розглядатиму інші варіанти

По результатах відпишіться, будь ласка. Цікаво, яким медом там помазано. :wink:


Обов'язково
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:12

Був сьогодні близько 14 у відділенні РВС на Саксаганського. Обід у них, як я зрозумів, плаваючий, але саме в цей час обідали працівники індивідуального бізнесу. Вдалось отримати роздруківку з тарифами та на ходу з'ясувати деякі важливі нюанси.
На 3 місяці дають 20,5%річних, на 1місяць - 18,5%. По закінченню строку депо - 0,5% відн арахованих депозитів переказують ЗСУ. Я перепитав - саме0,5% від нарахованих відсотків, а не від тіла депо - отримав ствердну відповідь. Відкривають іменну безкоштовну картку, на яку перераховують відсотки, а після завершення строку вкладу - і тіло депо також. Тарифи на зняття з цієї картки не уточнював.
Перед входом у відділення (на диванах черга з 4 клієнтів: сімейна пара 50+ років, та хлопець і дівчина (30-35р), але вони окремо. На вигляд - усі нормальні люди без ознак нарко, -ігро чи вплютообмінної залежностей.
Обмінка в обід працювала, але курси не цікаві.
Востаннє редагувалось asteriks в Пон 11 лип, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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