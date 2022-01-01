|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:10
asteriks написав: Мизантрóп написав: ScaryBee написав:
ці паломники нагадали - наріків, які ходили за медом в ліцензовану аптеку на початку великої війни. Це стадо треба було бачити Там ще їх трохи ТрО ганяло) Була така аптека поруч з домом, потім вони кудись зникли.
Просто не стало метадона с харьковского завода.Перейдут на бупренорфин с одесского))
Хочете сказати, що наріки приходили в РВС на Прорізну за дозою вартістю 500 грн, а картки лише для прикриття?!
може там поруч або всередині лікар-рецептурник
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6783
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1341 раз.
- Подякували: 1356 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:15
asteriks написав:
На 3 місяці дають 20,5%річних, на 1місяць - 18,5%. По закінченню строку депо - 0,5% відн арахованих депозитів переказують ЗСУ. Я перепитав - саме0,5% від нарахованих відсотків, а не від тіла депо - отримав ствердну відповідь. Відкривають іменну безкоштовну картку, на яку перераховують відсотки, а після завершення строку вкладу - і тіло депо також. Тарифи на зняття з цієї картки не уточнював.
Перед входом у відділення (на диванах черга з 4 клієнтів: сімейна пара 50+ років, та хлопець і дівчина (30-35р), але вони окремо. На вигляд - усі нормальні люди без ознак нарко, -ігро чи вплютообмінної залежностей.
Обмінка в обід працювала, але курси не цікаві.
Щодо військових. ... Жодного інтересу до мене не виявили
то ви вклалися чи лише розвідали позиції військових?
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Пон 11 лип, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:20
ScaryBee
Не вклався, бо менеджери на обіді були. Часу не мав чекати. Зайве видалив
-
asteriks
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 29.02.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718
, ramaz
, vcy
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1935
|1172057
|
Пон 11 лип, 2022 15:35
vcy
|
|256
|131269
|
|
|3605
|1461482
|
|