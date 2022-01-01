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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:10

  asteriks написав:
  Мизантрóп написав:
  ScaryBee написав:ці паломники нагадали - наріків, які ходили за медом в ліцензовану аптеку на початку великої війни. Це стадо треба було бачити Там ще їх трохи ТрО ганяло) Була така аптека поруч з домом, потім вони кудись зникли.
Просто не стало метадона с харьковского завода.Перейдут на бупренорфин с одесского))


Хочете сказати, що наріки приходили в РВС на Прорізну за дозою вартістю 500 грн, а картки лише для прикриття?!
може там поруч або всередині лікар-рецептурник 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:15

  asteriks написав:На 3 місяці дають 20,5%річних, на 1місяць - 18,5%. По закінченню строку депо - 0,5% відн арахованих депозитів переказують ЗСУ. Я перепитав - саме0,5% від нарахованих відсотків, а не від тіла депо - отримав ствердну відповідь. Відкривають іменну безкоштовну картку, на яку перераховують відсотки, а після завершення строку вкладу - і тіло депо також. Тарифи на зняття з цієї картки не уточнював.
Перед входом у відділення (на диванах черга з 4 клієнтів: сімейна пара 50+ років, та хлопець і дівчина (30-35р), але вони окремо. На вигляд - усі нормальні люди без ознак нарко, -ігро чи вплютообмінної залежностей.
Обмінка в обід працювала, але курси не цікаві.
Щодо військових. ... Жодного інтересу до мене не виявили

то ви вклалися чи лише розвідали позиції військових?
Востаннє редагувалось ScaryBee в Пон 11 лип, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:20

ScaryBee


Не вклався, бо менеджери на обіді були. Часу не мав чекати. Зайве видалив
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:06

Re: РВС Банк

  asteriks написав:Відкривають іменну безкоштовну картку, на яку перераховують відсотки, а після завершення строку вкладу - і тіло депо також. Тарифи на зняття з цієї картки не уточнював.


мабуть депозитний пакет відкривають під депошки - https://drive.google.com/file/d/1glr0Th ... rE_9p/view

вхід-вихід ззовні по безготівці під 1%...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:07

  greenozon написав:
  asteriks написав:Відкривають іменну безкоштовну картку, на яку перераховують відсотки, а після завершення строку вкладу - і тіло депо також. Тарифи на зняття з цієї картки не уточнював.


мабуть депозитний пакет відкривають під депошки - https://drive.google.com/file/d/1glr0Th ... rE_9p/view

вхід-вихід ззовні по безготівці під 1%...

таки депозитний.
В договорі, як раніше і писала, вказано 20,5% однією сумою. Виплата на картковий рахунок.
Яким чином вони стягують 0,5 на ЗСУ незрозуміло.
В ДКБО теж ні слова.
В істотних характеристиках щось є, але то не документ. І теж нічого не ясно:
29 Наслідки повернення строкового банківського
вкладу (депозиту) на вимогу клієнта до спливу
строку договору банківського вкладу (депозиту):
0,50% річних від суми вкладу
перераховується Банком на
потреби Збройних сил України
(далі – ЗСУ)


Поповнювати можна по безналу (іван) напряму на 2630.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:43

  ScaryBee написав:Поповнювати можна по безналу (іван)

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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 01:52

Re: РВС Банк

Через РВС можна купити долар станом на цю мить десь по 34.56 тому і черга крутільщиків)
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 08:12

  rationalism2 написав:Через РВС можна купити долар станом на цю мить десь по 34.56 тому і черга крутільщиків)


bingo!
тема наркозалежних розкрита :)
залишилась формула ЛСД і шлях знаходження наріками
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:53

Так що з банком? Що за черги бажаючих заплатити за картку 500 грн.? Якось все дуже дивно.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:14

Re: РВС Банк

  rationalism2 написав:Через РВС можна купити долар
вроде ж они вводили комиссию (больше 10%) за р2р переводы. Нет?
David_pl
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