ScaryBee написав:ці паломники нагадали - наріків, які ходили за медом в ліцензовану аптеку на початку великої війни. Це стадо треба було бачити Там ще їх трохи ТрО ганяло) Була така аптека поруч з домом, потім вони кудись зникли.
Просто не стало метадона с харьковского завода.Перейдут на бупренорфин с одесского))
Хочете сказати, що наріки приходили в РВС на Прорізну за дозою вартістю 500 грн, а картки лише для прикриття?!
asteriks написав:На 3 місяці дають 20,5%річних, на 1місяць - 18,5%. По закінченню строку депо - 0,5% відн арахованих депозитів переказують ЗСУ. Я перепитав - саме0,5% від нарахованих відсотків, а не від тіла депо - отримав ствердну відповідь. Відкривають іменну безкоштовну картку, на яку перераховують відсотки, а після завершення строку вкладу - і тіло депо також. Тарифи на зняття з цієї картки не уточнював. Перед входом у відділення (на диванах черга з 4 клієнтів: сімейна пара 50+ років, та хлопець і дівчина (30-35р), але вони окремо. На вигляд - усі нормальні люди без ознак нарко, -ігро чи вплютообмінної залежностей. Обмінка в обід працювала, але курси не цікаві. Щодо військових. ... Жодного інтересу до мене не виявили
то ви вклалися чи лише розвідали позиції військових?
Востаннє редагувалось ScaryBee в Пон 11 лип, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
таки депозитний. В договорі, як раніше і писала, вказано 20,5% однією сумою. Виплата на картковий рахунок. Яким чином вони стягують 0,5 на ЗСУ незрозуміло. В ДКБО теж ні слова. В істотних характеристиках щось є, але то не документ. І теж нічого не ясно:
29 Наслідки повернення строкового банківського вкладу (депозиту) на вимогу клієнта до спливу строку договору банківського вкладу (депозиту): 0,50% річних від суми вкладу перераховується Банком на потреби Збройних сил України (далі – ЗСУ)
Поповнювати можна по безналу (іван) напряму на 2630.