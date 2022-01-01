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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:43

  David_pl написав:
  rationalism2 написав:Через РВС можна купити долар
вроде ж они вводили комиссию (больше 10%) за р2р переводы.

14,8% уже :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 10261
З нами з: 14.06.13
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
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  #<1 ... 9101112
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