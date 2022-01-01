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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 08:43
David_pl написав: rationalism2 написав:
Через РВС можна купити долар
вроде ж они вводили комиссию (больше 10%)
за р2р переводы.
14,8% уже
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