Вопрос по депозиту Коммунальный. В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице: 1) постачання та відведення холодної води; 2) відведення гарячої води; 3) обслуговування Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
candidat написав:Вопрос по депозиту Коммунальный. В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице: 1) постачання та відведення холодної води; 2) відведення гарячої води; 3) обслуговування Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
та не більше 1500 грн,відредаговано
Востаннє редагувалось sens в Чет 14 лип, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
candidat написав:Вопрос по депозиту Коммунальный. В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице: 1) постачання та відведення холодної води; 2) відведення гарячої води; 3) обслуговування Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?