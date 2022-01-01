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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:43

  David_pl написав:
  rationalism2 написав:Через РВС можна купити долар
вроде ж они вводили комиссию (больше 10%) за р2р переводы.

14,8% уже :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 09:23

Re: РВС Банк

Що й досі пускає гривню на фін.ду?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:40

Re: РВС Банк

там курс выходит по 38 в такими комиссами уже
еще видел что открытие карты уже не 500 а 1500
правда или троллят?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:15

  wtf написав:там курс выходит по 38 в такими комиссами уже
еще видел что открытие карты уже не 500 а 1500
правда или троллят?

астерікс сходить перевірить
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:03

Вопрос по депозиту Коммунальный.
В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице:
1) постачання та відведення холодної води;
2) відведення гарячої води;
3) обслуговування
Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:25

  candidat написав:Вопрос по депозиту Коммунальный.
В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице:
1) постачання та відведення холодної води;
2) відведення гарячої води;
3) обслуговування
Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
та не більше 1500 грн,відредаговано
Востаннє редагувалось sens в Чет 14 лип, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:29

  sens написав:
  candidat написав:Вопрос по депозиту Коммунальный.
В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице:
1) постачання та відведення холодної води;
2) відведення гарячої води;
3) обслуговування
Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
та не більше 500 грн

Почему 500? Оплачивают до 1207,5 грн.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:16

  wtf написав:там курс выходит по 38 в такими комиссами уже
еще видел что открытие карты уже не 500 а 1500
правда или троллят?

500
https://rwsbank.com.ua/o-banke/tarify/t ... lnoy-karty

Расскажите, как правильно, по свински, юзать карту в паре с фин.ду?
Можно в личку
la9
 
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