Вопрос по депозиту Коммунальный. В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице: 1) постачання та відведення холодної води; 2) відведення гарячої води; 3) обслуговування Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
candidat написав:Вопрос по депозиту Коммунальный. В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице: 1) постачання та відведення холодної води; 2) відведення гарячої води; 3) обслуговування Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
та не більше 1500 грн,відредаговано
Востаннє редагувалось sens в Чет 14 лип, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
candidat написав:Вопрос по депозиту Коммунальный. В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице: 1) постачання та відведення холодної води; 2) відведення гарячої води; 3) обслуговування Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
candidat написав:Вопрос по депозиту Коммунальный. В моей коммунальной квитанции платеж водоканалу разбит на три строки в таблице: 1) постачання та відведення холодної води; 2) відведення гарячої води; 3) обслуговування Если у вас так же, то при вытягивании карточки на оплату постачання холодної води та водовідведення, вам оплачивают только первую строку или первую и вторую в сумме?
та не більше 1500 грн,відредаговано
1500 - это грязными. По факту, если квитанция больше чем на 1500 грн, заплатят только 1207,50 грн (1500×0.805). Но есть один нюанс: если квитанция на сумму меньше 1207,50 грн, то налоги не снимаются. Из этого вытекает главный прикол: если квитанция, скажем, на 1200 грн, РВС оплатит 1200. А если квитанция на 1400 грн, РВС заплатит 1127 (1400×0,805). Вот такой расклад
Был в пятницу в отделении РВС. Похоже, в банке вняли возмущениям клиентов, и всю эту толпу жаждущих непонятных карт загнали в одну очередь. По крайней мере, когда пришел, увидел картину, что в одно окошко стоит очередь человек 7-8, а возле второго - только один, и старательно сошкрябывает покрытие со скретч-карты. Рядом сидящий сотрудник подтвердил, что по депозиту Коммунальный действительно в то окошко без очереди. Так что через 10-15 минут уже был свободен. Какие-то новые скретч-карты подвезли, что ли. Думал, монетка быстрее сотрется, чем сошкрябается это покрытие