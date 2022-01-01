Сейчас обнаружил, что кто-то в РВС, похоже, страдает склерозом. Депозит открыл в мае. Карты там именные, а дело к закрытию отделения было, поэтому сговорились, что договор оформят уже завтра без меня, а саму карту и договор, мол, при получении процентов или вытягивании скретч-карты выдадут. Приезжаю 14 июня, вытягиваю скретч-карту, ну и вопрошаю, где карта для процентов по депозиту? Рылись-рылись, не нашли. Выдали проценты по квитанции через кассу, карту пообещали на следующий раз. Приезжаю в эту пятницу опять. Выдают карту и договор на подпись, а он 15 июня оформлен. Похоже, кто-то провтыкал оформить договор в мае, а когда я пришел 14 июня, до них дошло, что никакой карты они не сделали. И оформляли только 15 июня, хотя должны были еще в середине мая.
candidat написав:Был в пятницу в отделении РВС. Похоже, в банке вняли возмущениям клиентов, и всю эту толпу жаждущих непонятных карт загнали в одну очередь. По крайней мере, когда пришел, увидел картину, что в одно окошко стоит очередь человек 7-8, а возле второго - только один, и старательно сошкрябывает покрытие со скретч-карты. Рядом сидящий сотрудник подтвердил, что по депозиту Коммунальный действительно в то окошко без очереди. Так что через 10-15 минут уже был свободен. Какие-то новые скретч-карты подвезли, что ли. Думал, монетка быстрее сотрется, чем сошкрябается это покрытие