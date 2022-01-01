Додано: Пон 18 лип, 2022 16:02

darmet написав: candidat написав: Был в пятницу в отделении РВС. Похоже, в банке вняли возмущениям клиентов, и всю эту толпу жаждущих непонятных карт загнали в одну очередь. По крайней мере, когда пришел, увидел картину, что в одно окошко стоит очередь человек 7-8, а возле второго - только один, и старательно сошкрябывает покрытие со скретч-карты. Рядом сидящий сотрудник подтвердил, что по депозиту Коммунальный действительно в то окошко без очереди. Так что через 10-15 минут уже был свободен.

Какие-то новые скретч-карты подвезли, что ли. Думал, монетка быстрее сотрется, чем сошкрябается это покрытие Был в пятницу в отделении РВС. Похоже, в банке вняли возмущениям клиентов, и всю эту толпу жаждущих непонятных карт загнали в одну очередь. По крайней мере, когда пришел, увидел картину, что в одно окошко стоит очередь человек 7-8, а возле второго - только один, и старательно сошкрябывает покрытие со скретч-карты. Рядом сидящий сотрудник подтвердил, что по депозиту Коммунальный действительно в то окошко без очереди. Так что через 10-15 минут уже был свободен.Какие-то новые скретч-карты подвезли, что ли. Думал, монетка быстрее сотрется, чем сошкрябается это покрытие

Но хоть что-то стоющее было под покрытием? Но хоть что-то стоющее было под покрытием?

Ну, всё в мире относительно. Конечно, не отопление в зимний период, но и не мелкий вывоз мусора. Вытащил обслуживание придомовой территории.Кстати, случился еще интересный эпизод. Спросил у этой дамы, оформлявшей мне оплату, мол, что будет, если вытащу карточку по какой-то услуге, например, по электроэнергии, а мне по этой услуге еще квитанция не пришла. Так она кивнула на вазу с карточками и говорит, мол, так там нет электроэнергии. И что же это было? Чистосердечное признание? Или просто при ней не выпадала электроэнергия, так думает, что ее там нет? Но пару раз электроэнергия точно попадалась. Или раньше была, а теперь нет? Хотя меня это не особо греет, т.к. у меня электроэнергия одна из самых мелких по сумме квитанций.