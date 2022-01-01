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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:14

Сейчас обнаружил, что кто-то в РВС, похоже, страдает склерозом.
Депозит открыл в мае. Карты там именные, а дело к закрытию отделения было, поэтому сговорились, что договор оформят уже завтра без меня, а саму карту и договор, мол, при получении процентов или вытягивании скретч-карты выдадут. Приезжаю 14 июня, вытягиваю скретч-карту, ну и вопрошаю, где карта для процентов по депозиту? Рылись-рылись, не нашли. Выдали проценты по квитанции через кассу, карту пообещали на следующий раз.
Приезжаю в эту пятницу опять. Выдают карту и договор на подпись, а он 15 июня оформлен. Похоже, кто-то провтыкал оформить договор в мае, а когда я пришел 14 июня, до них дошло, что никакой карты они не сделали. И оформляли только 15 июня, хотя должны были еще в середине мая.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:22

  candidat написав:Был в пятницу в отделении РВС. Похоже, в банке вняли возмущениям клиентов, и всю эту толпу жаждущих непонятных карт загнали в одну очередь. По крайней мере, когда пришел, увидел картину, что в одно окошко стоит очередь человек 7-8, а возле второго - только один, и старательно сошкрябывает покрытие со скретч-карты. Рядом сидящий сотрудник подтвердил, что по депозиту Коммунальный действительно в то окошко без очереди. Так что через 10-15 минут уже был свободен.
Какие-то новые скретч-карты подвезли, что ли. Думал, монетка быстрее сотрется, чем сошкрябается это покрытие :)

Но хоть что-то стоющее было под покрытием?
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:15

Re: РВС Банк

Толпа нариков/хануриков уже с утра изрядная стоит на улице - Саксаганского 96
Депозитчиков оформляют без очереди, поэтому нужно сразу переть в банк
kkg
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:34

  kkg написав:Толпа нариков/хануриков уже с утра изрядная стоит на улице - Саксаганского 96
Депозитчиков оформляют без очереди, поэтому нужно сразу переть в банк

На прорезной толпа молодежи, на студентов первокурсников похожи
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:55

la9
Не понял, нафига им виртуальная карта за 500 грн?
kkg
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:00

kkg
Чтобы конвертировать гривну в валюту.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:02

  darmet написав:
  candidat написав:Был в пятницу в отделении РВС. Похоже, в банке вняли возмущениям клиентов, и всю эту толпу жаждущих непонятных карт загнали в одну очередь. По крайней мере, когда пришел, увидел картину, что в одно окошко стоит очередь человек 7-8, а возле второго - только один, и старательно сошкрябывает покрытие со скретч-карты. Рядом сидящий сотрудник подтвердил, что по депозиту Коммунальный действительно в то окошко без очереди. Так что через 10-15 минут уже был свободен.
Какие-то новые скретч-карты подвезли, что ли. Думал, монетка быстрее сотрется, чем сошкрябается это покрытие :)

Но хоть что-то стоющее было под покрытием?

Ну, всё в мире относительно. Конечно, не отопление в зимний период, но и не мелкий вывоз мусора. Вытащил обслуживание придомовой территории.
Кстати, случился еще интересный эпизод. Спросил у этой дамы, оформлявшей мне оплату, мол, что будет, если вытащу карточку по какой-то услуге, например, по электроэнергии, а мне по этой услуге еще квитанция не пришла. Так она кивнула на вазу с карточками и говорит, мол, так там нет электроэнергии. И что же это было? Чистосердечное признание? Или просто при ней не выпадала электроэнергия, так думает, что ее там нет? Но пару раз электроэнергия точно попадалась. Или раньше была, а теперь нет? Хотя меня это не особо греет, т.к. у меня электроэнергия одна из самых мелких по сумме квитанций.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:19

  kkg написав:la9
Не понял, нафига им виртуальная карта за 500 грн?

Мне рассказывали, что спросили у одного из этой толпы за карточками, так рассказал, что карточка для получения зарплаты, сам из Белой Церкви, в Киев приехал, т.к. есть работа и платят больше. Правда, я так понял по рассказу, что только часть этой толпы была из той же оперы, что этот из Белой Церкви, а другие в толпе были по его выражению "а вот те уже не наши".
candidat
 
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