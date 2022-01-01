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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 11:43
ScaryBee написав:
з іншого боку така активність паломників не може не радувати - певні операційні кошти у банки будуть.
та певний курс у майбутньому,дуже близькому,також дуже паскудно виходить для клієнтів банків з Фондом. Такщо туристи не зовсім бажані
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sens
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:45
sens написав:
, Такщо туристи не зовсім бажані
на каждом туристе банк зарабатывает больше 10к грн в месяц
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J
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:57
J написав:
на каждом туристе банк зарабатывает больше 10к грн в месяц
ну и приват зарабатывал по 300/600 *100500 клиентов с дропами до июля, потом видно деньги не нужны стали
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