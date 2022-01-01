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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:43

  ScaryBee написав:з іншого боку така активність паломників не може не радувати - певні операційні кошти у банки будуть.

та певний курс у майбутньому,дуже близькому,також дуже паскудно виходить для клієнтів банків з Фондом. Такщо туристи не зовсім бажані
sens
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  sens написав:, Такщо туристи не зовсім бажані

на каждом туристе банк зарабатывает больше 10к грн в месяц
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:57

Re: РВС Банк

  J написав:на каждом туристе банк зарабатывает больше 10к грн в месяц

ну и приват зарабатывал по 300/600 *100500 клиентов с дропами до июля, потом видно деньги не нужны стали
wtf
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