РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 11:43
ScaryBee написав:
з іншого боку така активність паломників не може не радувати - певні операційні кошти у банки будуть.
та певний курс у майбутньому,дуже близькому,також дуже паскудно виходить для клієнтів банків з Фондом. Такщо туристи не зовсім бажані
sens
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:45
sens написав:
, Такщо туристи не зовсім бажані
на каждом туристе банк зарабатывает больше 10к грн в месяц
J
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:57
J написав:
на каждом туристе банк зарабатывает больше 10к грн в месяц
ну и приват зарабатывал по 300/600 *100500 клиентов с дропами до июля, потом видно деньги не нужны стали
wtf
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:39
J написав: sens написав:
, Такщо туристи не зовсім бажані
на каждом туристе банк зарабатывает больше 10к грн в месяц
Вы посещали сами физически отделение,видели работу манагеров,если так все замечательно,почему же нету плана по картам?
sens
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:50
sens написав: J написав: sens написав:
, Такщо туристи не зовсім бажані
на каждом туристе банк зарабатывает больше 10к грн в месяц
Вы посещали сами физически отделение,видели работу манагеров,если так все замечательно,почему же нету плана по картам?
якого плану немає, якщо черги стоять? І кожен по 500 грн платить сходу.
sens написав:
та певний курс у майбутньому,дуже близькому,також дуже паскудно виходить для клієнтів банків з Фондом.
якийсь набір слів...
ScaryBee
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:05
із тг:
Шановний клієнте! у зв'язку із інформацією про скасування із четверга 21 липня пільгового курсу Національним банком України, рекомендуємо провести всі свої розрахунки до 24:00 середи 20 липня.
greenozon
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:31
greenozon написав:
із тг:
Шановний клієнте!
у зв'язку із інформацією про скасування із четверга 21 липня пільгового курсу Національним банком України, рекомендуємо провести всі свої розрахунки до 24:00 середи 20 липня.
Черга із молодих людей,поки що не клієнтів,на самій вулиці Саксаганського. Очікуємо скільки часу буде такий бурхливий картотуризм
sens
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:16
greenozon написав:
із тг:
Шановний клієнте!
у зв'язку із інформацією про скасування із четверга 21 липня пільгового курсу Національним банком України, рекомендуємо провести всі свої розрахунки до 24:00 середи 20 липня.
огого! таки цей банк має крутого крота де треба
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni
greenozon
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