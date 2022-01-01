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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:18

  ScaryBee написав:la9 він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000

Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:30

  la9 написав:
  ScaryBee написав:la9 він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000

Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?

в договорі на останній сторінці, там де підписи.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:25

  ScaryBee написав:
  la9 написав:
  ScaryBee написав:la9 він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000

Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?

в договорі на останній сторінці, там де підписи.

Не дали ни единой бумаги. Думал, закинуть сэпом на ибан виртуальной карты и через аппку пополнить депо. Для теста пополнил через п2п, но не смог пополнить депо. Выскочила ошибка, что счёт 2630 у меня не найден. Никто не сталкивался?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:33

А через мобильное приложение не показывает?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:40

  ramaz написав:А через мобильное приложение не показывает?

Нет
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:42

Странно. У меня там только депозиты и номера счетов депозитов я вижу.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:42

  ramaz написав:Странно. У меня там только депозиты и номера счетов депозитов я вижу.

Счета депо видно, а счета карт нет
la9
 
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