|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:18
ScaryBee написав:la9
він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000
Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2251
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 21:30
la9 написав: ScaryBee написав:la9
він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000
Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?
в договорі на останній сторінці, там де підписи.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:25
ScaryBee написав: la9 написав: ScaryBee написав:la9
він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000
Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?
в договорі на останній сторінці, там де підписи.
Не дали ни единой бумаги. Думал, закинуть сэпом на ибан виртуальной карты и через аппку пополнить депо. Для теста пополнил через п2п, но не смог пополнить депо. Выскочила ошибка, что счёт 2630 у меня не найден. Никто не сталкивался?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2251
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:33
А через мобильное приложение не показывает?
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:40
ramaz написав:
А через мобильное приложение не показывает?
Нет
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2251
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:42
Странно. У меня там только депозиты и номера счетов депозитов я вижу.
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:42
ramaz написав:
Странно. У меня там только депозиты и номера счетов депозитов я вижу.
Счета депо видно, а счета карт нет
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2251
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:29
la9 написав:
Не дали ни единой бумаги. Думал, закинуть сэпом на ибан виртуальной карты и через аппку пополнить депо. Для теста пополнил через п2п, но не смог пополнить депо. Выскочила ошибка, что счёт 2630 у меня не найден. Никто не сталкивался?
віртуальна карта без єдиного папіру вже?
2630 - це взагалі-то депо. Не схоже на вірт карту. І по хорошому 26** мало, це вже сленг. Має бути іван.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|24908
|
П'ят 22 лип, 2022 14:52
cohan
|
|56
|80230
|
П'ят 22 лип, 2022 14:47
cohan
|
|2024
|1221043
|
|