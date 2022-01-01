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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:18
ScaryBee написав:la9
він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000
Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:30
la9 написав: ScaryBee написав:la9
він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000
Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?
в договорі на останній сторінці, там де підписи.
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ScaryBee
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:25
ScaryBee написав: la9 написав: ScaryBee написав:la9
він сам дзвонить, коли треба 044 590 0000
Так это, когда ему треба. А когда мне треба, я дозвониться не могу. Вот, ни один номер не отвечает...
Может, кто знает, как можно узнать номер счета по виртуальной карте?
в договорі на останній сторінці, там де підписи.
Не дали ни единой бумаги. Думал, закинуть сэпом на ибан виртуальной карты и через аппку пополнить депо. Для теста пополнил через п2п, но не смог пополнить депо. Выскочила ошибка, что счёт 2630 у меня не найден. Никто не сталкивался?
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la9
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:33
А через мобильное приложение не показывает?
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ramaz
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:40
ramaz написав:
А через мобильное приложение не показывает?
Нет
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la9
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:42
Странно. У меня там только депозиты и номера счетов депозитов я вижу.
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ramaz
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:42
ramaz написав:
Странно. У меня там только депозиты и номера счетов депозитов я вижу.
Счета депо видно, а счета карт нет
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:29
la9 написав:
Не дали ни единой бумаги. Думал, закинуть сэпом на ибан виртуальной карты и через аппку пополнить депо. Для теста пополнил через п2п, но не смог пополнить депо. Выскочила ошибка, что счёт 2630 у меня не найден. Никто не сталкивался?
віртуальна карта без єдиного папіру вже?
2630 - це взагалі-то депо. Не схоже на вірт карту. І по хорошому 26** мало, це вже сленг. Має бути іван.
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ScaryBee
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Додано: Суб 23 лип, 2022 20:56
ScaryBee написав: la9 написав:
Не дали ни единой бумаги. Думал, закинуть сэпом на ибан виртуальной карты и через аппку пополнить депо. Для теста пополнил через п2п, но не смог пополнить депо. Выскочила ошибка, что счёт 2630 у меня не найден. Никто не сталкивался?
віртуальна карта без єдиного папіру вже?
2630 - це взагалі-то депо. Не схоже на вірт карту. І по хорошому 26** мало, це вже сленг. Має бути іван.
2630 да, депо. Выскочило сообщение, что счёт 2630 соответствующего депо не найден. Счёт был в ибан формате. Все разрешилось просто: после дозвона в кц, реквизиты сбросили на Вайбер, а пополнение депо в аппке пока не реализовано, поэтому и выдавало ошибку.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:17
В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%
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