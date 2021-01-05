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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:15
бульбик написав:
В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%
На сайте нет информации.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:35
бульбик написав:
В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%
Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн
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wolt450
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:39
wolt450 написав: бульбик написав:
В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%
Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн
а якщо зробити хід конем - відкрити малі депо але із поточними
а вже 2им кроком - грати в гру НБУ-курс?
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greenozon
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:39
greenozon написав: wolt450 написав: бульбик написав:
В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%
Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн
а якщо зробити хід конем - відкрити малі депо але із поточними
а вже 2им кроком - грати в гру НБУ-курс?
Не вийде. Там технічні одноразові
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wolt450
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