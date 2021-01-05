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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:15

  бульбик написав:В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%

На сайте нет информации.
nord
 
Повідомлень: 37
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:35

  бульбик написав:В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%

Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн
wolt450
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Повідомлень: 3677
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 378 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:39

  wolt450 написав:
  бульбик написав:В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%

Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн



а якщо зробити хід конем - відкрити малі депо але із поточними
а вже 2им кроком - грати в гру НБУ-курс?
greenozon
 
Повідомлень: 13967
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:39

  greenozon написав:
  wolt450 написав:
  бульбик написав:В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%

Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн



а якщо зробити хід конем - відкрити малі депо але із поточними
а вже 2им кроком - грати в гру НБУ-курс?


Не вийде. Там технічні одноразові
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3677
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 378 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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