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Обслуговування в українських
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:15

  бульбик написав:В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%

На сайте нет информации.
nord
 
Повідомлень: 103
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:35

  бульбик написав:В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%

Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн
wolt450
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Повідомлень: 3692
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Подякував: 13 раз.
Подякували: 380 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:39

  wolt450 написав:
  бульбик написав:В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%

Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн



а якщо зробити хід конем - відкрити малі депо але із поточними
а вже 2им кроком - грати в гру НБУ-курс?
greenozon
 
Повідомлень: 14147
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:39

  greenozon написав:
  wolt450 написав:
  бульбик написав:В этом банке тоже можно оформить конвертационный вклад. Курс НБУ +1%

Для старожилів. для новіших клієнтів поточні 2*100грн



а якщо зробити хід конем - відкрити малі депо але із поточними
а вже 2им кроком - грати в гру НБУ-курс?


Не вийде. Там технічні одноразові
wolt450
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Повідомлень: 3692
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 14:38

если на виртуальной СМС не отключены и осталось меньше 5 грн, загонит в минус?
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:37

Re: РВС Банк

На три місяці вже 19%. (-1%)
wolt450
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Повідомлень: 3692
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 380 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:10

також мабуть вперше на теренах БСУ - ставки по $ та Є = однакові!

https://drive.google.com/file/d/1piVWQZ ... JP92k/view
greenozon
 
Повідомлень: 14147
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 15:40

  greenozon написав:також мабуть вперше на теренах БСУ - ставки по $ та Є = однакові!

https://drive.google.com/file/d/1piVWQZ ... JP92k/view


завжди тут однакові були
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:03

По Єуро були нижчі зазвичай
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:17

  wolt450 написав:На три місяці вже 19%. (-1%)

Вже 14,45%. (- 4.55%)
nord
 
Повідомлень: 103
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Подякували: 8 раз.
 
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