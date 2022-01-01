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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:31

Скажите, а с виртуальной можно без комиссии вывести?
la9
 
Повідомлень: 2278
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 04:52

Кто-то уже пробовал выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
Если никто не пробовал, как лучше это протестировать: отправить 10 грн и заплатить минимальную комиссию, если есть, или попробовать отправить всё сразу из соображений, что если есть комиссия, то на ее оплату не останется денег, и тогда операция отклонится. Но не окажется ли, что комиссию сожрёт в минус? Не хотелось бы влететь. РВС загоняет карты в минус?
candidat
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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  #<1 ... 14151617
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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