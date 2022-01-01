Додано: Сер 28 вер, 2022 04:52
Кто-то уже пробовал выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
Если никто не пробовал, как лучше это протестировать: отправить 10 грн и заплатить минимальную комиссию, если есть, или попробовать отправить всё сразу из соображений, что если есть комиссия, то на ее оплату не останется денег, и тогда операция отклонится. Но не окажется ли, что комиссию сожрёт в минус? Не хотелось бы влететь. РВС загоняет карты в минус?