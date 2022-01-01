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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 04:52
Кто-то уже пробовал выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
Если никто не пробовал, как лучше это протестировать: отправить 10 грн и заплатить минимальную комиссию, если есть, или попробовать отправить всё сразу из соображений, что если есть комиссия, то на ее оплату не останется денег, и тогда операция отклонится. Но не окажется ли, что комиссию сожрёт в минус? Не хотелось бы влететь. РВС загоняет карты в минус?
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:04
Додано: П'ят 30 вер, 2022 01:28
Вы давно пробовали? Сейчас попытался всё до копейки потянуть р2р-сервисом Форварда, так выдало ошибку: помилка при блокуванні, недостатньо коштів. Не знаю, какая реальная причина, но смахивает на то, что не хватает средств на оплату комиссии.
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