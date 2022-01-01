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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 вер, 2022 12:31
Скажите, а с виртуальной можно без комиссии вывести?
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la9
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Додано: Сер 28 вер, 2022 04:52
Кто-то уже пробовал выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
Если никто не пробовал, как лучше это протестировать: отправить 10 грн и заплатить минимальную комиссию, если есть, или попробовать отправить всё сразу из соображений, что если есть комиссия, то на ее оплату не останется денег, и тогда операция отклонится. Но не окажется ли, что комиссию сожрёт в минус? Не хотелось бы влететь. РВС загоняет карты в минус?
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candidat
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Додано: Сер 28 вер, 2022 17:04
candidat написав:
,выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
,
нет
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J
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 01:28
J написав: candidat написав:
,выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
,
нет
Вы давно пробовали? Сейчас попытался всё до копейки потянуть р2р-сервисом Форварда, так выдало ошибку: помилка при блокуванні, недостатньо коштів. Не знаю, какая реальная причина, но смахивает на то, что не хватает средств на оплату комиссии.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:47
candidat написав: J написав: candidat написав:
,выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
,
нет
Вы давно пробовали? Сейчас попытался всё до копейки потянуть р2р-сервисом Форварда, так выдало ошибку: помилка при блокуванні, недостатньо коштів. Не знаю, какая реальная причина, но смахивает на то, что не хватает средств на оплату комиссии.
Таки да, без комиссии. Видимо, то был какой-то глюк.
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candidat
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