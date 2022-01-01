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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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РВС Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:31

Скажите, а с виртуальной можно без комиссии вывести?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 04:52

Кто-то уже пробовал выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
Если никто не пробовал, как лучше это протестировать: отправить 10 грн и заплатить минимальную комиссию, если есть, или попробовать отправить всё сразу из соображений, что если есть комиссия, то на ее оплату не останется денег, и тогда операция отклонится. Но не окажется ли, что комиссию сожрёт в минус? Не хотелось бы влететь. РВС загоняет карты в минус?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:04

  candidat написав:,выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
,

нет
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 01:28

  J написав:
  candidat написав:,выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
,

нет

Вы давно пробовали? Сейчас попытался всё до копейки потянуть р2р-сервисом Форварда, так выдало ошибку: помилка при блокуванні, недостатньо коштів. Не знаю, какая реальная причина, но смахивает на то, что не хватает средств на оплату комиссии.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:47

  candidat написав:
  J написав:
  candidat написав:,выводить проценты по депозиту с карты Mastercard с помощью р2р-сервиса другого банка? Есть комиссия?
,

нет

Вы давно пробовали? Сейчас попытался всё до копейки потянуть р2р-сервисом Форварда, так выдало ошибку: помилка при блокуванні, недостатньо коштів. Не знаю, какая реальная причина, но смахивает на то, что не хватает средств на оплату комиссии.

Таки да, без комиссии. Видимо, то был какой-то глюк.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:26

А в додатке работает пополнение депо?
С виртуальной пополнить будет без комиссии?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:48

Напомните, лимит на выдачу 100К в сутки?
Можно ли с депозитки за день 100 через банкомат и 100 через п2п сдернуть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 19:17

  la9 написав:Напомните, лимит на выдачу 100К в сутки?
Можно ли с депозитки за день 100 через банкомат и 100 через п2п сдернуть?


Ограничений на п2п со стороны НБУ нет.
А какие ограничения у банка...
TDK
 
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