є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
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Додано: Вів 13 чер, 2023 12:53
депозит
є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:14
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:00
які умови - теж є можливість поповнювати і початковий вклад всього 1000
Додано: Вів 13 чер, 2023 17:09
ОВДП то цінні папери (ЦП), то не депозит
відповідно там інші терміни і операції
виплата (купону) - як правило раз в півроку, оці гроші можна ре-інвестувати докупивши ще ЦП
в кінці - погашення (виплата номінальної вартості) + купон (якщо є)
приклад довгих ЦП -
купляти можна від 1 штуки (+- 1000 грн)
Додано: Вів 13 чер, 2023 18:53
великий строк без поповнення , це дуже ризиково
я особисто не готовий
залишити 1000 грн на три роки задля поповнення у будь-який час на будь-яку суму це не одне й те саме - залишити всю суму на три роки одразу
Додано: Вів 13 чер, 2023 19:56
sens
кажу ж в ЦП немає поняття поповнення
ви просто докуповуєте коли хочете і яку к-сть хочете
все
Додано: Вів 13 чер, 2023 21:33
В чому тут прибуток? Якщо ми на 36 місяців маємо очікуваний прибуток і маємо можливість в будь-який час зробити поповнення, наразі немає певних обмежень і мене це особисто влаштовує. Буде через 25% відкрию на більший відсоток,а цей вклад не будемо поповнювати,чи навпаки в інших банках через рік або два ставка буде 17 і нижче,в РВС є готовий вклад ,з мінімальною ціною та можливості поповнення на кращих умовах. Так в чому краще це ОВДП при зрівнянні з умовами в РВС
Додано: Вів 13 чер, 2023 23:02
sens
1) по ОВДП податки = 0%, а по депозитах? та й по доходностях де 21% чистими а де 18 брудними?
2) гарантії на ОВДП 100% держави, а по депозитах? (так. зараз 100%, але ж після війни (+3 чи 6 міс) вернуть ліміти)
3) банк може в будь-який момент змінити умови поповнення і заблокувати його...
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