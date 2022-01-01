Додано: Сер 29 тра, 2024 17:53

RwS bank - перший банк в якому мені недораховують проценти по валютних вкладах . Суми невеличкі та це принципове питання бо договори кількарічні, а в інших банках сходиться все до цента.

Зауважив, що чим менша сума вкладу тим більше недораховують. У вибірковій виписці за місяць-другий (дали поденно у відділенні) бачу операції: нарахування % - 1 цент, друга проводка утримано податок - 1 цент, третя проводка (раз в тиждень) утримали 1 цент військовий збір... Серйозно, я щось зароблю з такої арифметики?

У тривалому листуванні, РВС банк таки визнав що є недоліки у програмному забезпечені через заокруглення , про зміни проінформують (але далі тиша). На вимогу здійснити мені перерахунок в кінці місяця, в кінці року, на другий рік - результату нема. Пишу їм - сформуйте і дайте оборотно-сальдові відомості по місяцях/роках, чи заповніть таблицю, щоб було видно суми нарахованих %, суми утриманих податків і зборів, суми до виплати, суми виплачених %, але не дають. Пишу їм, не давайте відповіді на паперових носіях, не витрачайтесь на конверти і марки, краще скиньте мені в електронному форматі щоб узгодили розбіжності та доплатіть, і теж ні. Писав банк що здійснить мені перерахунок вкінці строку депозиту, прийшов час звірив, і, знову НЕ сходиться .

Школяр молодших класів вміє порахувати дохід: взяти суму, помножити на річну процентну ставку (врахувати кількість днів), відняти 18% ПДФО і ще 1,5% ВЗ.

Мав намір поповнювати вклад впродовж строку (бо і такий був), чекав на виправлення, підходив строк думав може переукласти в них на місці депозити, але через таке ставлення краще забираю гроші і йду в інший банк .

Підозрюю, в кого депозити на десятки тисяч $, то не зважатимуть на мізерні недостачі, чим і користує РВС Банк.

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По комунальному вкладу теж не все гладко, є розбіжності між "теорією" в програмі лояльності і фактом, бо "Немножко текст по деби#ному написан".