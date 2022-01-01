RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:30

  tarasum написав:Чим цікавий вклад комунальний?

Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16830
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:38

фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23509
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:54

  vitaliiangel написав:фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.

Умова депозиту _ від 100000 грн
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16830
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:52

  sens написав:
  tarasum написав:Чим цікавий вклад комунальний?

Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально

Цікава гра. По досвіду, витягується +- різне? опалення витягається? Чи більшість газ, вивезення побутові відходи, хол.вода (що найдешевше.) Ну, і якщо нема газу, та постачання гарячої води, є великий шанс піймати облизня за 2 спроби :)
Powerlife
 
Повідомлень: 143
З нами з: 11.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:22

  vitaliiangel написав:фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.

Хто не ризикує, той з фгв близько не знайомий. :D
nord
 
Повідомлень: 440
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:11

  nord написав:
  vitaliiangel написав:фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.

Хто не ризикує, той з фгв близько не знайомий. :D

не такий страшний фонд грабування, як його малюють
P.S.
перший мій "збитий банк" неньки - Україна, а до того "ощадСРСР, чи як його там", я ще Павлівську рехворму помню.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35167
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:25

  Powerlife написав:
  sens написав:
  tarasum написав:Чим цікавий вклад комунальний?

Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально

Цікава гра. По досвіду, витягується +- різне? опалення витягається? Чи більшість газ, вивезення побутові відходи, хол.вода (що найдешевше.) Ну, і якщо нема газу, та постачання гарячої води, є великий шанс піймати облизня за 2 спроби :)

Шанс піймати облизня за 2 спроби цілком реальний. :wink: В мене був колись "комунальний" вклад. Часто випадало "вивезення сміття" за 2 спроби. А в мене ця стаття захована в "обслуговування будинку". Працівники банку рекомендували попросити бухгалтера, щоб він виписував дві квитанції. Окремо, "обслуговування будинку" і "вивезення сміття". Я не став заморочуватись. Зараз мене цей вклад цікавить через досить конкурентну на теперішній день ставку 16,5.
nord
 
Повідомлень: 440
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:49

Re: РВС Банк

  nord написав:конкурентну на теперішній день ставку 16,5

в березні все що закінчилось вкладав в овдп до 26.06.24
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16830
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:53

Re: РВС Банк

RwS bank - перший банк в якому мені недораховують проценти по валютних вкладах. Суми невеличкі та це принципове питання бо договори кількарічні, а в інших банках сходиться все до цента.
Зауважив, що чим менша сума вкладу тим більше недораховують. У вибірковій виписці за місяць-другий (дали поденно у відділенні) бачу операції: нарахування % - 1 цент, друга проводка утримано податок - 1 цент, третя проводка (раз в тиждень) утримали 1 цент військовий збір... Серйозно, я щось зароблю з такої арифметики?
У тривалому листуванні, РВС банк таки визнав що є недоліки у програмному забезпечені через заокруглення, про зміни проінформують (але далі тиша). На вимогу здійснити мені перерахунок в кінці місяця, в кінці року, на другий рік - результату нема. Пишу їм - сформуйте і дайте оборотно-сальдові відомості по місяцях/роках, чи заповніть таблицю, щоб було видно суми нарахованих %, суми утриманих податків і зборів, суми до виплати, суми виплачених %, але не дають. Пишу їм, не давайте відповіді на паперових носіях, не витрачайтесь на конверти і марки, краще скиньте мені в електронному форматі щоб узгодили розбіжності та доплатіть, і теж ні. Писав банк що здійснить мені перерахунок вкінці строку депозиту, прийшов час звірив, і, знову НЕ сходиться.
Школяр молодших класів вміє порахувати дохід: взяти суму, помножити на річну процентну ставку (врахувати кількість днів), відняти 18% ПДФО і ще 1,5% ВЗ.
Мав намір поповнювати вклад впродовж строку (бо і такий був), чекав на виправлення, підходив строк думав може переукласти в них на місці депозити, але через таке ставлення краще забираю гроші і йду в інший банк.
Підозрюю, в кого депозити на десятки тисяч $, то не зважатимуть на мізерні недостачі, чим і користує РВС Банк.
=
По комунальному вкладу теж не все гладко, є розбіжності між "теорією" в програмі лояльності і фактом, бо "Немножко текст по деби#ному написан".
Piter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:14

Re: РВС Банк

По Депозиту «Комунальний» не все гладко, є розбіжності між "теорією" в програмі лояльності і фактом, бо "Немножко текст по деби#ьному написан". На запитання від якого числа програма лояльності (чому нема дати і номера протокола) мовчать.
У самій комп'ютерній програмі закладене обмеження відшкодування до 1200 грн., а не 1250 грн., як у лояльності. Після зроблених зауважень не корегують щоб співпадали умови, от таке ставлення
https://rwsbank.com.ua/storage/uploads/ ... 63b26e.pdf
І ще маніпулюють із п.14. Якщо сума в квитанції Клієнта на оплату житлово-комунальних послуг перевищує 1 500,00 (одна тисяча п`ятсот грн. 00 коп.) грн., то решту суми Клієнт оплачує самостійно через касу АТ «РВС БАНК».
Гаряча лінія каже що Банк не має зобов'язувати оплатити різницю, а у відділенні наполягають доплатити одразу на місці (хоч ми собі оплачуємо комуналку в інший спосіб і іншому банку).
Piter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 163, 164, 165
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1641 990043
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 21:52
lara_08
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 28, 29, 30
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
297 149145
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 21:05
Vatsyk
А-Банк 1 ... 174, 175, 176
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1753 985123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 17:18
Кащей

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6337)
30.05.2024 03:33
izibank (2975)
30.05.2024 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.