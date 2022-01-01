sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.
Отримав мастер більше 5 років тому, тільки по строку міняю, зауваження були незначні.
sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.
В мене було щось подібне 3 роки тому. Тиждень розбирались і все повернули.
sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.
В мене було щось подібне 3 роки тому. Тиждень розбирались і все повернули.
Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально[/quote] В минулому місяці по "Комунальному" (їх два) витягнув "обслуговування будинку" (740 гр.) і "холодну воду" (270 гр.). Непогано, хоч так буває не кожен місяць. При відкритті вкладу можна отримати бонус від "Мінфіну". (Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну). Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG. Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/. Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.