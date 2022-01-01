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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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РВС Банк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 08:27

  sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн :( . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.

Отримав мастер більше 5 років тому, тільки по строку міняю, зауваження були незначні.
sens
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Подякували: 931 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:59

sens Теж декілька останніх років отримував виплати на цю карту, ніяких зауважень не було...
sergise
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:44

  sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн :( . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.

В мене було щось подібне 3 роки тому. Тиждень розбирались і все повернули.
nord
 
Повідомлень: 457
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:55

  nord написав:
  sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн :( . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.

В мене було щось подібне 3 роки тому. Тиждень розбирались і все повернули.

Сьогодні все повернули.
sergise
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:09

  tarasum написав:Чим цікавий вклад комунальний?

Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально[/quote]
В минулому місяці по "Комунальному" (їх два) витягнув "обслуговування будинку" (740 гр.) і "холодну воду" (270 гр.). Непогано, хоч так буває не кожен місяць. При відкритті вкладу можна отримати бонус від "Мінфіну".
(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
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nord
 
Повідомлень: 457
З нами з: 25.07.22
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  #<1 ... 20212223
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