РВС Банк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Чет 29 тра, 2025 11:02
Уже четвертый месяц в скретч-картах по Коммунальному мусор, мусор, и ещё раз мусор. Ну, в смысле, услуга по вывозу мусора.
Это капец! У них, похоже, все или почти все карточки одинаковые. В очереди ещё люди стояли, у них тоже мусор.
Это у всех так? Или где-то есть разнообразие скретч-карточек?
candidat
Повідомлень: 1411
З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 55 раз.
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:55
Cтавки у них тоже "мусор".
nord
Повідомлень: 605
З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:26
В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші
wolt450
Повідомлень: 3798
З нами з: 07.12.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 408 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 04:46
При таких ставках залишків, мабуть, не густо...
nord
Повідомлень: 605
З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
