РВС Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Вів 04 лис, 2025 22:57
wolt450 написав:
В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші
як дізнались?)
