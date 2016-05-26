|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:53
Re: РВС Банк - неплатоспроможний
А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?
