РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:53

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:33

  sinowi написав:А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?

Ничего переписывать не надо будет. Просто, обязательство по договору возьмет на себя принимающий банк и выплатит все согласно договору. Проверено.
1
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:50

nord
а если я захочу оставить в новом банке все вклады пока старый договор в силе до даты его окончания, --на каких условиях это делается? --на условиях РВС банка или на условиях нового банка? И как поступить, если я не буду согласен с суммой выплаты? К кому тогда обращаться?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:43

  sinowi написав:А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?


Курс НБУ на день объявления банка неплатоспроможным, т.е. на 4 ноября. А проверить можно в двух местах: в Дии есть раздел "выплаты по банкам", и в Приват24 заходим в общение с оператором, но там можно без оператора, просто набрать в чате "ФГВФО" и оно само выдаст следующие действия по проверке.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:00

Вкладник-21
я уже пробовал в ,,ДII,, ответ ДII - меня нет ни в каких списках. Возможно оттого, что срок действия договоров еще не истек. возможно что то дрзугое - не знаю. У меня сохраняются все договора и квитанции.
sinowi
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:43

  sinowi написав:Вкладник-21
я уже пробовал в ,,ДII,, ответ ДII - меня нет ни в каких списках. Возможно оттого, что срок действия договоров еще не истек. возможно что то дрзугое - не знаю. У меня сохраняются все договора и квитанции.


Раз договор еще не закончился, то в списках и не должно быть. Проверьте еще в Приват24, в чате.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:05

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

Спасибо. В наши дни все возможно, поэтому надеюсь на хорошее, но мне повезло, как я понял, я параноик, поэтому я со всех договоров и всех квитанций делаю копии и увожу все эти буимаги из Украины. Вот наступит начало следующего года, там все будет ясно. И напишу отдельно для скептиков. Сейчас в моду вошло - пришел вкладчик в банк для каких то действий с вкладом, а того в базе данных нет... вкладчик или за сердце или за телефон и в милицию, но это уже почти попал на сумму депозита. При этом еще не у каждого сохраняется сам договор или квитанции.
sinowi
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:08

Раз договор еще не закончился, то в списках и не должно быть. Проверьте еще в Приват24, в чате.[/quote]




Навряд ли такую информацию покажут в открытом доступе. Теперь только ждать, недолго осталось. у меня оригиналы договоров и квитанций в Украине, а еще как минимум 2 копии за границей, один вариант копий со мной катается туда сюда, а другой тихо лежит за границей и ждет своего часа.
sinowi
