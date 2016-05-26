|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:53
Re: РВС Банк - неплатоспроможний
А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?
Додано: Пон 08 гру, 2025 13:33
Ничего переписывать не надо будет. Просто, обязательство по договору возьмет на себя принимающий банк и выплатит все согласно договору. Проверено.
Додано: Пон 08 гру, 2025 13:50
nord
а если я захочу оставить в новом банке все вклады пока старый договор в силе до даты его окончания, --на каких условиях это делается? --на условиях РВС банка или на условиях нового банка? И как поступить, если я не буду согласен с суммой выплаты? К кому тогда обращаться?
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:43
Курс НБУ на день объявления банка неплатоспроможным, т.е. на 4 ноября. А проверить можно в двух местах: в Дии есть раздел "выплаты по банкам", и в Приват24 заходим в общение с оператором, но там можно без оператора, просто набрать в чате "ФГВФО" и оно само выдаст следующие действия по проверке.
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:00
Вкладник-21
я уже пробовал в ,,ДII,, ответ ДII - меня нет ни в каких списках. Возможно оттого, что срок действия договоров еще не истек. возможно что то дрзугое - не знаю. У меня сохраняются все договора и квитанции.
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:43
Раз договор еще не закончился, то в списках и не должно быть. Проверьте еще в Приват24, в чате.
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:05
Re: РВС Банк - неплатоспроможний
Спасибо. В наши дни все возможно, поэтому надеюсь на хорошее, но мне повезло, как я понял, я параноик, поэтому я со всех договоров и всех квитанций делаю копии и увожу все эти буимаги из Украины. Вот наступит начало следующего года, там все будет ясно. И напишу отдельно для скептиков. Сейчас в моду вошло - пришел вкладчик в банк для каких то действий с вкладом, а того в базе данных нет... вкладчик или за сердце или за телефон и в милицию, но это уже почти попал на сумму депозита. При этом еще не у каждого сохраняется сам договор или квитанции.
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:08
Раз договор еще не закончился, то в списках и не должно быть. Проверьте еще в Приват24, в чате.[/quote]
Навряд ли такую информацию покажут в открытом доступе. Теперь только ждать, недолго осталось. у меня оригиналы договоров и квитанций в Украине, а еще как минимум 2 копии за границей, один вариант копий со мной катается туда сюда, а другой тихо лежит за границей и ждет своего часа.
