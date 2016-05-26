РВС Банк - неплатоспроможний

Додано: Вів 09 гру, 2025 15:05

Спасибо. В наши дни все возможно, поэтому надеюсь на хорошее, но мне повезло, как я понял, я параноик, поэтому я со всех договоров и всех квитанций делаю копии и увожу все эти буимаги из Украины. Вот наступит начало следующего года, там все будет ясно. И напишу отдельно для скептиков. Сейчас в моду вошло - пришел вкладчик в банк для каких то действий с вкладом, а того в базе данных нет... вкладчик или за сердце или за телефон и в милицию, но это уже почти попал на сумму депозита. При этом еще не у каждого сохраняется сам договор или квитанции.