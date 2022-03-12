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Як заощадити на комуналці
під час війни в Україні

Як заощадити на комуналці під час війни в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 21:31

Як заощадити на комуналці під час війни в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про те, як зменшити свої витрати воду, газ та світло.

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Як заощадити на комуналці під час війни в Україні
R2
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