Розповідаємо про те, як зменшити свої витрати воду, газ та світло.
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Як заощадити на комуналці під час війни в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 бер, 2022 21:31
Як заощадити на комуналці під час війни в Україні
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Дивися повний текст
Як заощадити на комуналці під час війни в Україні
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