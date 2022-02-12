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Росіяни почали скуповувати
криптовалюту через валютні...

Росіяни почали скуповувати криптовалюту через валютні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 07:56

Росіяни почали скуповувати криптовалюту через валютні...

Пропонуємо до обговорення:
Попит на криптовалюту значно зріс на фоні економічної кризи та обмежень на обіг долара і євро в країні, стверджують опитані російським виданням «Комерсант» експерти.

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Росіяни почали скуповувати криптовалюту через валютні обмеження
R2
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