Попит на криптовалюту значно зріс на фоні економічної кризи та обмежень на обіг долара і євро в країні, стверджують опитані російським виданням «Комерсант» експерти.
Дивися повний текст
Росіяни почали скуповувати криптовалюту через валютні обмеження
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 бер, 2022 07:56
Росіяни почали скуповувати криптовалюту через валютні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Росіяни почали скуповувати криптовалюту через валютні обмеження
|