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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:41

Банк Український Капітал

на рік стало 12.5%

Банк Український Капітал — універсальний український комерційний банк, зареєстрований Національним банком України 25 грудня 1992 року як АКБ «Закарпаття» в місті Мукачево Закарпатської області. 10 червня 1994 року в м. Києві була зареєстрована філія банку. 26 вересня 1995 року головний офіс переведено до м. Київ. 15 лютого 1996 року банк змінив свою назву на «Український капітал».

Інформаційна картка банку

Архів теми
Банк Український Капітал
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:01

  wolt450 написав:на рік стало 12.5%

Мало.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:49

Після перебранчування були видані % у $ у львівському відділенні в повному обсязі!
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:49

Re: Банк Український Капітал

А есть здесь варианты продлить деповклад дистанционно?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:34

  бульбик написав:А есть здесь варианты продлить деповклад дистанционно?

Доступ в ИБ есть?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:55

sens
у них есть ИБ. вот не знал:) Теперь наверное разберусь:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:15

  бульбик написав:sens
у них есть ИБ. вот не знал:) Теперь наверное разберусь:)


ІБ є, давно вже
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... orm.action

всередині показує поточні рахунки, карткові рахунки і депозити (включно із відкриттям)
greenozon
 
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