Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лют, 2022 13:41
на рік стало 12.5%
— універсальний український комерційний банк, зареєстрований Національним банком України 25 грудня 1992 року як АКБ «Закарпаття» в місті Мукачево Закарпатської області. 10 червня 1994 року в м. Києві була зареєстрована філія банку. 26 вересня 1995 року головний офіс переведено до м. Київ. 15 лютого 1996 року банк змінив свою назву на «Український капітал». Банк Український Капітал Інформаційна картка банку Архів теми Банк Український Капітал
wolt450
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Додано: Пон 14 лют, 2022 15:01
wolt450 написав:
на рік стало 12.5%
Мало.
ricardo
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Додано: Нед 20 бер, 2022 08:49
Після перебранчування були видані % у $ у львівському відділенні в повному обсязі!
Gonzik
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Додано: Нед 20 бер, 2022 16:49
А есть здесь варианты продлить деповклад дистанционно?
бульбик
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Додано: Пон 21 бер, 2022 12:34
бульбик написав:
А есть здесь варианты продлить деповклад дистанционно?
Доступ в ИБ есть?
sens
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Додано: Пон 21 бер, 2022 12:55
sens у них есть ИБ. вот не знал:) Теперь наверное разберусь:)
бульбик
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:15
бульбик написав: sens
у них есть ИБ. вот не знал:) Теперь наверное разберусь:)
ІБ є, давно вже
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... orm.action
всередині показує поточні рахунки, карткові рахунки і депозити (включно із відкриттям)
greenozon
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:03
Сегодня снизили ставки. Очень жаль. Придётся искать альтернативу
бульбик
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