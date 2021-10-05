Банк Український Капітал

- нема норм про військовий стан і 100% покриття
- фігурує стара сума 200
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:04
Передайте банку, що при відкритті депозиту він дає користувачу застарілу довідку ФГВФО
- нема норм про військовий стан і 100% покриття
- фігурує стара сума 200
Зараз переглядають цей форум: Djus, Doubting Thomas, Savage Mind і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|