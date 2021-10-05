RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:04

Передайте банку, що при відкритті депозиту він дає користувачу застарілу довідку ФГВФО

https://ukrcapital.com.ua/images/scan_d ... 90426n.pdf

- нема норм про військовий стан і 100% покриття
- фігурує стара сума 200
greenozon
 
Повідомлень: 13371
З нами з: 01.06.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus, Doubting Thomas, Savage Mind і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 255, 256, 257
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2563 1013697
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 тра, 2022 11:04
Savage Mind
Ідея Банк 1 ... 19, 20, 21
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
208 111721
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 тра, 2022 09:03
Vorlon
Банк Власний Рахунок 1 ... 40, 41, 42
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
416 275858
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 тра, 2022 08:19
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (493)
05.05.2022 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.