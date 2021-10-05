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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:04

Передайте банку, що при відкритті депозиту він дає користувачу застарілу довідку ФГВФО

https://ukrcapital.com.ua/images/scan_d ... 90426n.pdf

- нема норм про військовий стан і 100% покриття
- фігурує стара сума 200
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:00

Перший пішов

18%, Хто більше?
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
wolt450
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Повідомлень: 3655
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:19

  wolt450 написав:18%, Хто більше?
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

перший у сусідній гілці :mrgreen:
Цей вже другий (на вихід).
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:59

  lincoln2 написав:подскажите плиз , потянуть приложением Альфы с тутешней депозитки , до 5000 грн , 5 грн только спишет ?


да
cohan
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