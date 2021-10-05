Банк Український Капітал

- нема норм про військовий стан і 100% покриття
- фігурує стара сума 200
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:04
Передайте банку, що при відкритті депозиту він дає користувачу застарілу довідку ФГВФО
- нема норм про військовий стан і 100% покриття
- фігурує стара сума 200
Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:00
Перший пішов
18%, Хто більше?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:19
перший у сусідній гілці
Цей вже другий (на вихід).
Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:59
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