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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:04
Передайте банку, що при відкритті депозиту він дає користувачу застарілу довідку ФГВФОhttps://ukrcapital.com.ua/images/scan_d ... 90426n.pdf
- нема норм про військовий стан і 100% покриття
- фігурує стара сума 200
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greenozon
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:00
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wolt450
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:19
перший у сусідній гілці
Цей вже другий (на вихід).
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:59
lincoln2 написав:
подскажите плиз , потянуть приложением Альфы с тутешней депозитки , до 5000 грн , 5 грн только спишет ?
да
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cohan
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:03
Ромасик написав:
перший у сусідній гілці
Цей вже другий (на вихід).
НБУ незгідний https://minfin.com.ua/ua/2022/06/03/86520747/
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greenozon
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Додано: Суб 04 чер, 2022 16:12
так шо, можно ложить больше фонда?
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cohan
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:54
Фонд під час ВП покриває всю суму.
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Meridian
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