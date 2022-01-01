зачем отделения для онлайн депо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 22:01
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:49
я уже влошился на 3 мес
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:02
Re: Банк Український Капітал
Привіт всім влошильщікам!
Комісія за зняття в банкоматах України 1,5% + 5,00 грн. Так?
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:09
Re: Банк Український Капітал
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