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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:01

  Investor_K написав:Какие отделения в Киеве работают? Горячка не отвечает

зачем отделения для онлайн депо?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:49

  wolt450 написав:18%, Хто більше?
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

я уже влошился на 3 мес
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:02

Re: Банк Український Капітал

Привіт всім влошильщікам!
Комісія за зняття в банкоматах України 1,5% + 5,00 грн. Так?
Incasso
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:09

Re: Банк Український Капітал

https://strana.best/finance/394428-uche ... -ovhz.html
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 06:45

  бульбик написав:https://strana.best/finance/394428-uchetnaja-stavka-sprovotsiruet-ubytki-zakreditovanykh-nbu-bankov-v-piramide-ovhz.html



хорошая табличка

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cohan
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