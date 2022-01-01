Банк Український Капітал

Додано: Сер 08 чер, 2022 09:10

Мне не нравится ни сама "Срана" (без Т), ни то, что там обычно пишут, но суть они уловили правильно. Сейчас вся эта мелочь банковская будет пытаться набрать дешевых (ниже 20%) депозитов, вот только у народа денег столько нет.

Одно дело - потопить "Мегабанк" (кстати, кому интересно, в 11:00 на Ютубе будет любопытная прессуха на эту тему) из-за "внутренних разногласий", а другое дело - кучу мелких банчков, среди которых - и банк нашего посла в США, и даже - банк "сивочолого Гетьмана".

Короче, "Срану" поругать можно, это святое, но проблема от этого не исчезнет.

Я даже немного больше скажу. Эта проблема спровоцирована НБУ, чтобы опять немного "расчистить рынок", а под шумок - неплохо на этом заработать. Банки ведь сейчас начнут "договариваться" с НБУ...