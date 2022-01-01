зачем отделения для онлайн депо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 22:01
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:49
я уже влошился на 3 мес
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:02
Re: Банк Український Капітал
Привіт всім влошильщікам!
Комісія за зняття в банкоматах України 1,5% + 5,00 грн. Так?
Додано: Сер 08 чер, 2022 08:39
ещё и написана каким то клоуном.
а банкиры когда брали деньги, не знали что ставка рефинанса плавающая? бедняжки. ну и вся статья написана с точки зрения "банки хорошие - нацбанк плохой". Автор наверное считает что в войну надо спасать банки а не финансировать армию. Уровень журналистики соловьёв-скабеева.
банкам позволили арбитражить на ровном месте, не производя ничего зарабатывать реальные деньги гоняя циферки по монитору, а сейчас караул кормушку прикрыли.
может это жадностью называется?
не убытки а возврат в бюджет той шары которую накосили годами ранее.
Додано: Сер 08 чер, 2022 09:10
Мне не нравится ни сама "Срана" (без Т), ни то, что там обычно пишут, но суть они уловили правильно. Сейчас вся эта мелочь банковская будет пытаться набрать дешевых (ниже 20%) депозитов, вот только у народа денег столько нет.
Одно дело - потопить "Мегабанк" (кстати, кому интересно, в 11:00 на Ютубе будет любопытная прессуха на эту тему) из-за "внутренних разногласий", а другое дело - кучу мелких банчков, среди которых - и банк нашего посла в США, и даже - банк "сивочолого Гетьмана".
Короче, "Срану" поругать можно, это святое, но проблема от этого не исчезнет.
Я даже немного больше скажу. Эта проблема спровоцирована НБУ, чтобы опять немного "расчистить рынок", а под шумок - неплохо на этом заработать. Банки ведь сейчас начнут "договариваться" с НБУ...
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