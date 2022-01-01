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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234>

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:01

  Investor_K написав:Какие отделения в Киеве работают? Горячка не отвечает

зачем отделения для онлайн депо?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:49

  wolt450 написав:18%, Хто більше?
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

я уже влошился на 3 мес
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:02

Re: Банк Український Капітал

Привіт всім влошильщікам!
Комісія за зняття в банкоматах України 1,5% + 5,00 грн. Так?
Incasso
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:39

  greenozon написав:вона маніпулятивна і не відповідає дійсності
ещё и написана каким то клоуном.
более важный вопрос - как банкирам оплачивать ранее полученные кредиты НБУ, которые автоматически подорожали?
а банкиры когда брали деньги, не знали что ставка рефинанса плавающая? бедняжки. ну и вся статья написана с точки зрения "банки хорошие - нацбанк плохой". Автор наверное считает что в войну надо спасать банки а не финансировать армию. Уровень журналистики соловьёв-скабеева.
значительная часть рефинансирования вкладывалась банками в ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) Минфина. Многие называют эту систему пирамидой ОВГЗ, поскольку для ее обслуживания регулярно делались новые заимствования.
банкам позволили арбитражить на ровном месте, не производя ничего зарабатывать реальные деньги гоняя циферки по монитору, а сейчас караул кормушку прикрыли.
Тогда и начали расхватывать рефинанс с этой целью:

деньги НБУ брали под 6%;
вкладывали в ОВГЗ в среднем под 11% годовых;
доход - 5% годовых;
риск - минимальный или нулевой.

Гособлигации были нарасхват, и сложный коронавирусный 2020 год наша банковская система закончила с прибылью 41,3 млрд грн, а 2021-й - вообще с 77,5 млрд грн. Настоящее чудо в условиях пандемии.

может это жадностью называется?
сейчас банкам придется платить по нацбанковским кредитам уже 25-26% годовых, а за гособлигации они по-прежнему будут получать 11% годовых. Значит, будут нести крупные убытки.
не убытки а возврат в бюджет той шары которую накосили годами ранее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:10

Мне не нравится ни сама "Срана" (без Т), ни то, что там обычно пишут, но суть они уловили правильно. Сейчас вся эта мелочь банковская будет пытаться набрать дешевых (ниже 20%) депозитов, вот только у народа денег столько нет.
Одно дело - потопить "Мегабанк" (кстати, кому интересно, в 11:00 на Ютубе будет любопытная прессуха на эту тему) из-за "внутренних разногласий", а другое дело - кучу мелких банчков, среди которых - и банк нашего посла в США, и даже - банк "сивочолого Гетьмана".
Короче, "Срану" поругать можно, это святое, но проблема от этого не исчезнет.
Я даже немного больше скажу. Эта проблема спровоцирована НБУ, чтобы опять немного "расчистить рынок", а под шумок - неплохо на этом заработать. Банки ведь сейчас начнут "договариваться" с НБУ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:04

Re: Банк Український Капітал

  vitaliian написав:банкам позволили арбитражить на ровном месте, не производя ничего зарабатывать реальные деньги гоняя циферки по монитору

какой смысл привлекать депо от населения чтобы покрыть рефинанс от нбу. возможно выгоднее зафиксировать прибыль за ковидные годы и при необходимости купить еще 1 лицензию а данный банк объявить банкротом?
Востаннє редагувалось wtf в Сер 08 чер, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:56

wtf только с 2014 года было создано всего два новых банка - Михайловский и Софийский, которых уже нет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:07

  wtf написав:
  vitaliian написав:банкам позволили арбитражить на ровном месте, не производя ничего зарабатывать реальные деньги гоняя циферки по монитору

какой смысл привлекать депо от населения чтобы покрыть рефинанс от нбу. возможно выгоднее зафиксировать прибыль за ковидные годы и при необходимости купить еще 1 лицензию а данный банк объявить банкротом?
тоже вариант. Но не все банки готовы идти под нож. В домайданные и немного позже времена ставка 18% была вполне обычной, это без войны и без дефицита валюты. Почему сейчас её считают сверхестественной? Инфляцию никто не отменял и она явно выше 11% которыми завлекали депозитчиков последние годы. Нацбанк себя переиграл удерживая учетную ставку ниже индекса инфляции.
  Ромасик написав:только с 2014 года было создано всего два новых банка - Михайловский и Софийский, которых уже нет.
, а ничего не будут создавать. столько банков не нужно. Особенно когда половина рынка это 4 госа.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:17

  wtf написав:
  vitaliian написав:банкам позволили арбитражить на ровном месте, не производя ничего зарабатывать реальные деньги гоняя циферки по монитору

какой смысл привлекать депо от населения чтобы покрыть рефинанс от нбу. возможно выгоднее зафиксировать прибыль за ковидные годы и при необходимости купить еще 1 лицензию а данный банк объявить банкротом?

По вашему сколько стоит банковская лицензия и как легко ее "купить"? На самом деле поиметь новый банк очень дорого (причем только "белыми" деньгами). Не говоря о том что также учитывается репутация владельцев. Поэтому если у вас что-то банкротится, то новая лицензия вам не светит
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:17

Re: Банк Український Капітал

Завтра на 18м вже тільки 14%
wolt450
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