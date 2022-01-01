|
|
|
Банк Український Капітал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:38
wolt450 написав:
Завтра на 18м вже тільки 14%
Чого так?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7533
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:51
Investor_K написав: wolt450 написав:
Завтра на 18м вже тільки 14%
Чого так?
провели разъяснительную работу
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3961
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3169
|1336853
|
|
|118
|36454
|
|
|28
|41345
|
|