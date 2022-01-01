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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:38

Re: Банк Український Капітал

  wolt450 написав:Завтра на 18м вже тільки 14%


Чого так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:51

  Investor_K написав:
  wolt450 написав:Завтра на 18м вже тільки 14%


Чого так?


провели разъяснительную работу
cohan
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