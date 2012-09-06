RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:38

Re: Банк Український Капітал

  wolt450 написав:Завтра на 18м вже тільки 14%


Чого так?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:51

  Investor_K написав:
  wolt450 написав:Завтра на 18м вже тільки 14%


Чого так?


провели разъяснительную работу
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3964
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:01

18 міс: 18% -> 14%

але ж час швидких змін!

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

дякую що залишили 18% на 3/6/9/12 місяців
greenozon
 
Повідомлень: 13645
З нами з: 01.06.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 171, 172, 173
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1721 1066414
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 12:57
wolt450
Альфа-Банк 1 ... 320, 321, 322
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3216 1340416
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 12:49
joik
Банк Південний 1, 2, 3, 4, 5
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
42 64458
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 12:17
Тоня

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3328)
16.06.2022 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.