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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:38
wolt450 написав:
Завтра на 18м вже тільки 14%
Чого так?
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Investor_K
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Додано: Сер 15 чер, 2022 14:51
Investor_K написав: wolt450 написав:
Завтра на 18м вже тільки 14%
Чого так?
провели разъяснительную работу
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cohan
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Додано: Чет 16 чер, 2022 12:01
18 міс: 18% -> 14%
але ж час швидких змін!https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
дякую що залишили 18% на 3/6/9/12 місяців
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greenozon
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:06
cohan написав: Investor_K написав: wolt450 написав:
Завтра на 18м вже тільки 14%
Чого так?
провели разъяснительную работу
у грн на 18м
й не стовпчик - зашибісь всі ви оптимісти...
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flysoulfly
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