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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:38

Re: Банк Український Капітал

  wolt450 написав:Завтра на 18м вже тільки 14%


Чого так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:51

  Investor_K написав:
  wolt450 написав:Завтра на 18м вже тільки 14%


Чого так?


провели разъяснительную работу
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:01

18 міс: 18% -> 14%

але ж час швидких змін!

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

дякую що залишили 18% на 3/6/9/12 місяців
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:06

  cohan написав:
  Investor_K написав:
  wolt450 написав:Завтра на 18м вже тільки 14%

Чого так?

провели разъяснительную работу

у грн на 18м :shock: й не стовпчик - зашибісь всі ви оптимісти...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:54

  flysoulfly написав:у грн на 18м :shock: й не стовпчик - зашибісь всі ви оптимісти...

а куда ту гривну девать если уж до февраля в ней? хоть как-то
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:18

cohan а что будет в феврале?
Ромасик
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