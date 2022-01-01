RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:39

  la9 написав:Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно


карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:41

  cohan написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно


карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход

Читаю тарифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все(
la9
 
Повідомлень: 2237
З нами з: 02.07.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:00

  la9 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно


карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход

Читаю тарифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все(


я пополняю счет СЭПом
не уверен, но кажется его открывали сразу при вкладывании депо, валютный рядом лежит
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen, melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк інвестицій та заощаджень 1, 2
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
10 2081
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 16:07
flysoulfly
А-Банк 1 ... 33, 34, 35
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
342 459009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 15:41
flysoulfly
Альфа-Банк 1 ... 339, 340, 341
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3408 1366472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 12:37
lara_08

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.