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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:39
la9 написав:
Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно
карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход
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cohan
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Додано: Вів 28 чер, 2022 22:41
cohan написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно
карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход
Читаю тарифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все(
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la9
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Додано: Вів 28 чер, 2022 23:00
la9 написав: cohan написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно
карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход
Читаю тарифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все(
я пополняю счет СЭПом
не уверен, но кажется его открывали сразу при вкладывании депо, валютный рядом лежит
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cohan
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