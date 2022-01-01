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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:39

  la9 написав:Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно


карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход
cohan
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Повідомлень: 4043
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:41

  cohan написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно


карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход

Читаю тарифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все(
la9
 
Повідомлень: 2239
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:00

  la9 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно


карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход

Читаю тарифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все(


я пополняю счет СЭПом
не уверен, но кажется его открывали сразу при вкладывании депо, валютный рядом лежит
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 07:25

Re: Банк Український Капітал

  cohan написав:я пополняю счет СЭПом
некарточный?
la9
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 02.07.09
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