Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:39
la9 написав:
Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно
карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход
cohan
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Додано: Вів 28 чер, 2022 22:41
cohan написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно
карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход
Читаю тарифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все(
la9
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Додано: Вів 28 чер, 2022 23:00
la9 написав: cohan написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите, что нужно открыть, чтобы зайти безналом и открыть депо через ИБ? И потом безналом выйти, желательно
карту, причем любую ,я по долларовой регился
потом тут:
https://cb.buc.com.ua:7002/ifobsClientB ... rm.action#
и оттуда СЭП или p2p-контроль на вход/выход
Читаю тарифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все(
я пополняю счет СЭПом
не уверен, но кажется его открывали сразу при вкладывании депо, валютный рядом лежит
cohan
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:25
cohan написав:
я пополняю счет СЭПом
некарточный?
la9
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05
la9 написав: cohan написав:
я пополняю счет СЭПом
некарточный?
некарточный, отдельный
cohan
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:17
---арифы и не пойму, на депо карту безналичный вход бесплатный, что ли?
Или для безналичного входа нужно открывать 2620 не карточный? Остальные карточные условно бесплатные все([/quote] я пополняю счет СЭПом не уверен, но кажется его открывали сразу при вкладывании депо, валютный рядом лежит[/quote] дійсно так і було - давали поточнік, проте зараз більше картки напарюють (та й зрештою картка треба для реєстрації в ІБ)
greenozon
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:14
тут сейчас грндепо менее 3 мес с неконкурентным % ,
и столбление не предусмотрено, я правильно понимаю ? или где-то шото, может через онлайн - есть ОГОГО! ?
flysoulfly
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:40
flysoulfly в онлайні те ж саме що і в відділенні раніше було +0.5 в відділенні, але вже скасували із того що я чув
greenozon
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:41
greenozon написав: flysoulfly
в онлайні те ж саме що і в відділенні
раніше було +0.5 в відділенні, але вже скасували із того що я чув
+ 0.5 как раз за онлайн, ну по нынешним ставкам оно не нужно
cohan
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Додано: Чет 30 чер, 2022 11:07
cohan ні, було навпаки зараз однакові
greenozon
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