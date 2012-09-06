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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:05
оппа, банк не втримався - вернув назад 18%
на 3/6/9/12https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
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greenozon
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