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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:05
оппа, банк не втримався - вернув назад 18%
на 3/6/9/12https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:25
капнули процентики
выход СЭП 5 грн вроде, но такое впечатление что бесплатно, может на время войны...
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cohan
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:12
cohan написав:
капнули процентики
выход СЭП 5 грн вроде, но такое впечатление что бесплатно, может на время войны...
с какого счета сепите ?
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J
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